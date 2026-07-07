Создание полосы безопасности будет продолжаться — Песков
16:12 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности на границе с Украиной и будут продолжать эту работу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности, или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться», — сказал он в ответ на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования и достижении целей посредством СВО.
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