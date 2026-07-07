Создание полосы безопасности будет продолжаться — Песков

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы РФ создают полосу безопасности на границе с Украиной и будут продолжать эту работу, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Продолжается работа наших вооруженных сил по созданию зоны безопасности, или буферной зоны. Эта работа будет продолжаться», — сказал он в ответ на вопрос о перспективах дипломатического урегулирования и достижении целей посредством СВО.