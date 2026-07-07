При пересдаче ЕГЭ засчитают только новый результат, даже если он ниже

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Выпускники, решившие пересдать Единый государственный экзамен в дополнительные дни 8 или 9 июля, должны учитывать, что предыдущий результат по предмету будет аннулирован, а засчитан только результат пересдачи — даже в том случае, если он окажется ниже первоначального. Об этом сообщили ТАСС на горячей линии Рособрнадзора.

«Если вы сдадите и у вас будет еще какой-либо результат, он только единственный и останется. Предыдущий полученный результат аннулируется», — сообщили на линии.

Пересдача ЕГЭ в 2026 году пройдет в два этапа: 8 июля — физика, информатика, литература, русский язык, химия, иностранные языки (письменная часть); 9 июля — математика (базовая и профильная), обществознание, история, биология, география, иностранные языки (устная часть). При пересдаче математики разрешается сменить уровень экзамена — с базового на профильный или наоборот.