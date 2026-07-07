ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1,5 тыс. военных

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Подразделения ВСУ за минувшие сутки потеряли в зоне СВО порядка 1 540 военнослужащих, следует из сводки Минобороны РФ.

Так, потери ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север» составили до 205 военнослужащих, «Запад» — более 210, «Южная» — свыше 225, «Центр» — до 360, «Восток» — более 475, «Днепр» — до 65 военнослужащих.