У многих стран не было бы суверенитета без поддержки СССР — Володин

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Многие страны не обладали бы суверенитетом, если бы их не поддерживал Советский Союз. Об этом на открытии выставки «Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Страны, которые получили тогда поддержку нашей страны, сегодня суверенные государства. Они сегодня планируют свои перспективы самостоятельно, но вряд ли бы, даже имея таких людей [как Фидель Кастро], они смогли это сделать без поддержки Советского Союза», — сказал Володин, отметив, что Кастро также состоялся благодаря помощи Советского Союза.