У многих стран не было бы суверенитета без поддержки СССР — Володин
14:00 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Многие страны не обладали бы суверенитетом, если бы их не поддерживал Советский Союз. Об этом на открытии выставки «Солдат эпохи. К 100-летию со дня рождения Фиделя Кастро» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«Страны, которые получили тогда поддержку нашей страны, сегодня суверенные государства. Они сегодня планируют свои перспективы самостоятельно, но вряд ли бы, даже имея таких людей [как Фидель Кастро], они смогли это сделать без поддержки Советского Союза», — сказал Володин, отметив, что Кастро также состоялся благодаря помощи Советского Союза.
НОВОСТИ
- 14:32 07.07.2026
- ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1,5 тыс. военных
- 14:28 07.07.2026
- В казанской «Школе 21» начался второй модуль программы «Кадры для экономики будущего»
- 14:12 07.07.2026
- Черноморский флот за сутки уничтожил 6 безэкипажных катеров ВСУ
- 14:10 07.07.2026
- Сбер представил обновленное руководство по агентной разработке
- 13:55 07.07.2026
- Столица представила уникальные разработки на выставке «Иннопром» — мэр Москвы
- 13:32 07.07.2026
- Китай произведет в 2026 году более 100 тыс. человекоподобных роботов
- 13:12 07.07.2026
- Страны НАТО будут производить в Европе американские танки, ракеты и ПЗРК — Рютте
- 13:00 07.07.2026
- Нидерланды исчерпали возможности оказания прямой военной помощи Украине — Минобороны
- 12:32 07.07.2026
- НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд
- 12:20 07.07.2026
- Британия возглавит усилия Европы по разработке дальнобойных ракет — СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать