Столица представила уникальные разработки на выставке «Иннопром» — мэр Москвы

13:55

Московские компании представили свои уникальные разработки на 16-й Международной промышленной выставке «Иннопром». По словам мэра столицы Сергея Собянина, всего на стенде мегаполиса размещено более 50 экспонатов от 38 компаний из ключевых отраслей индустриального сектора: радиоэлектроники, фармацевтики и медицины, электромобилестроения, авиакосмоса, робототехники и вертикального транспорта.

Например, в числе экспонатов, представленных посетителям выставки, есть передовые решения 15 резидентов особой экономической зоны «Технополис Москва», который стал флагманом при разработке высокотехнологичной продукции в РФ.

Как сообщил Собянин, в сфере микроэлектроники представлены первый российский высокоскоростной оптический трансивер, первый ускоритель с искусственным интеллектом на отечественном чипе и фотонная интегральная схема, повышающая скорость передачи данных до 100 раз по сравнению с обычными устройствами. Кроме того, в числе экспонатов, относящихся к медицинской отрасли, есть техника для инфекционного контроля, а также разработки в области ассистивных технологий и медицинской кибернетики. Также на стенде Москвы размещен первый российский аппарат для проведения сердечно-легочной реанимации. Сферу столичного электромобилестроения представляет электрическая вакуумная уборочная машина и литийионная продукция кластера производств электрических батарей, который сможет обеспечить 70% потребностей рынка РФ.

Представители Московского инновационного кластера показали на выставке робот-манипулятор и робота-уборщика, высокомощный накопитель энергии на базе суперконденсаторных технологий, а также двигательную установку для надежной и эффективной работы на орбите Земли спутников массой более 200 кг. По словам Соябнина, участие в «Иннопроме» позволит московским производителям выстроить новые партнерские и деловые связи, обсудить совместные проекты, в том числе с зарубежными компаниями.

Напомним, 16-я международная промышленная выставка «Иннопром» стартовала в Екатеринбурге 6 июля и продлится до 9 июля.