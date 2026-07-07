В казанской «Школе 21» начался второй модуль программы «Кадры для экономики будущего»
14:28 07.07.2026
Очный практический модуль «Создание будущего своими руками» масштабной программы «Кадры для экономики будущего» стартовал в «Школе 21» в Казани. Он полностью посвящен освоению мультиагентных ИИ-систем.
В течение трех дней участники будут разрабатывать ИИ-решения для госсектора. Главная цель – создать цифровой продукт, который готов к реальному пилотированию и внедрению в регионах. По итогам модуля все апробированные ИИ-инструменты пополнят библиотеку лучших практик, которые могут быть использованы в различных регионах страны.
«Руководителям, ответственным за кадровое обеспечение экономики, необходимо анализировать большие массивы данных, оперативно видеть изменения ситуации, чтобы корректировать алгоритмы работы, корректировать действующие механизмы или проектировать новые, – отметил министр труда и социальной защиты Российской Федерации Антон Котяков. – Современные технологии позволяют задействовать возможности искусственного интеллекта для первичной обработки имеющихся в распоряжении региональных руководителей данных».
«Принципиально важно, чтобы ответственные за кадровое обеспечение четко понимали как возможности искусственного интеллекта, так и существующие технологические ограничения этого инструмента – и обучение как раз дает такую возможность на практике внедрить этот механизм в повседневные задачи», – добавил он.
В интенсиве принимают участие более 110 профильных руководителей со всей страны, отвечающих за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы регионов, развитие человеческого капитала и адаптацию рынка труда к технологическим изменениям.
«Для нас большая честь принимать один из модулей образовательной программы на площадке казанского кампуса «Школа 21». Этот проект реализован в партнерстве со Сбером. Сегодня данная площадка очень востребована. Большой упор в вашем обучении сделан на технологии искусственного интеллекта. Это действительно важное направление. Мною дано поручение об обязательном персональном обучении основам работы с ИИ сотрудников всех республиканских министерств и муниципалитетов, чтобы эти технологии стали реальным рабочим инструментом», – сообщил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.
Программа опирается на опыт и экспертизу школы цифровых технологий от Сбера «Школы 21», которая уже сейчас готовит тысячи востребованных цифровых инженеров по всей России. Участники интенсива полностью погрузятся в практическое обучение по методологии «равный равному». Руководители будут работать в командах, проверять проекты друг друга и обмениваться опытом: это позволит оперативно осваивать сложнейшие цифровые инструменты, нарабатывать полезные навыки в проектных командах.
«Искусственный интеллект сегодня – это уже не просто инструмент автоматизации рутинных процессов, а ключевой драйвер развития регионов, – подчеркнул председатель Волго-Вятского банка Сбербанка Александр Анащенко. – Когда руководители, отвечающие за кадровое обеспечение отраслей экономики и социальной сферы, осваивают мультиагентные ИИ-системы своими руками, они начинают говорить с технологиями на одном языке, эффективно их использовать в работе. Задача нашей программы — дать управленцам эти практические навыки, чтобы создаваемые ими ИИ-решения приносили реальную пользу регионам и жителям».
Каждый участник спроектирует и соберет собственную мультиагентную ИИ-систему для решения конкретных задач региона, в котором он работает. На следующем этапе участники задействуют мультиагентную ИИ-систему, чтобы устроить проверку разработанных региональных стратегий. Управленцы разработают варианты адаптации и определят точку для принятия итогового решения, которое принимает человек. Результатом модуля станут дорожные карты и модели опережающего управления, которые планируются внедрять в пилотном режиме в регионах России.
«Обучение по методологии «равный равному» в этом модуле подтверждает то, что мы видим в кампусах «Школы 21» уже несколько лет: совместная разработка работающего продукта – самый эффективный способ подготовки управленцев к реальным задачам, – отметил директор «Школы 21» Рустам Айнетдинов. – За три дня участники проходят путь от постановки задачи до цифрового решения, готового к пилотированию и внедрению, – это реальная практика. При этом ИИ здесь является важным инструментом, помощником, а окончательное решение всегда остается за человеком – это заложено в саму архитектуру модуля. Управленцы выходят с модуля, умея самостоятельно собирать и запускать мультиагентные ИИ-системы, а это один из ключевых навыков, необходимых для построения эффективной кадровой инфраструктуры».
Программа «Кадры для экономики будущего» разработана Сбером совместно с правительством Российской Федерации, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации, АНО «Россия — страна возможностей» и РАНХиГС по поручению президента Российской Федерации, данному по итогам заседания Государственного Совета в декабре 2025 года.
Следующий очный модуль программы пройдет с 10 по 12 августа 2026 года в Мастерской управления «Сенеж».
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