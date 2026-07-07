Черноморский флот за сутки уничтожил 6 безэкипажных катеров ВСУ
14:12 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы Черноморского флота уничтожили шесть безэкипажных катеров ВСУ за сутки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Силами Черноморского флота уничтожено шесть безэкипажных катеров ВСУ», — сказали в ведомстве.
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