Инициатором третьей мировой войны Россия не будет - Песков

19:30 Источник: Интерфакс, ТАСС

Россия может применить ядерное оружие лишь в случае, если что-то будет угрожать существованию страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche. Представитель Кремля напомнил, что у России есть ядерная доктрина, в которой четко прописаны условия применения ядерного оружия, - пишет ТАСС

«Она предельно ясна, понятна и проста. Если что-то будет угрожать самому существованию российского государства, ядерное оружие будет применено. В противном случае — нет. Это очень важно понимать», — подчеркнул Песков.

РФ и США не станут инициаторами мировой войны, так как поддерживают диалог, заявил во вторник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Россия слишком большая и слишком ответственная, чтобы быть инициатором третьей мировой войны. США также понимают возможные последствия такой войны. У нас достаточно неплохой диалог. У нас не все хорошо с двусторонними отношениями, потому что они в тупике, на нулевом уровне. Но мы достаточно умны, чтобы говорить друг с другом", - заявил Песков швейцарской газете "Вельтвохе", сообщает "Интерфакс".