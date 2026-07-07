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Спортивный директор МОК: Мы стараемся, чтобы все спортсмены могли участвовать в отборе на Олимпиаду

18:50 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Международный олимпийский комитет (МОК) рассчитывает, что международные федерации прислушаются к рекомендациям и обеспечат россиянам возможность отбора на Олимпийские игры. Об этом на пресс-конференции по итогам исполкома МОК заявил спортивный директор организации Пьер Дюкрей.

Ранее МОК временно восстановил членство Олимпийского комитета России и рекомендовал снять все ограничения с российских спортсменов.

«Мы разговаривали с международными федерациями, чтобы они понимали, что мы приняли, — сказал Дюкрей. — Надо работать с каждой федерацией. В каждой федерации разная ситуация. Очень важно, что мы стараемся обеспечить, чтобы все спортсмены могли участвовать в отборе на Олимпиаду».

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