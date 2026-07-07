19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский, чтобы завершить конфликт на Украине, должен вывести войска из воссоединившихся с Россией регионов и юридически признать сложившиеся реалии. Об этом заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Указывая, как киевский режим может остановить конфликт, представитель Кремля перечислил: «Вывести свои силы из Донбасса — из регионов, которые сейчас российские, — признать ситуацию, которая сложилась де-факто, де-юре». «И на следующий день [конфликт] закончится», — добавил Песков.