Песков указал, каким образом Зеленский может остановить конфликт
19:45 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Владимир Зеленский, чтобы завершить конфликт на Украине, должен вывести войска из воссоединившихся с Россией регионов и юридически признать сложившиеся реалии. Об этом заявил в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Указывая, как киевский режим может остановить конфликт, представитель Кремля перечислил: «Вывести свои силы из Донбасса — из регионов, которые сейчас российские, — признать ситуацию, которая сложилась де-факто, де-юре». «И на следующий день [конфликт] закончится», — добавил Песков.
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