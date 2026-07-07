Премьер Дании: Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США
20:15 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Дании Метте Фредериксен категорически отвергла желание американского президента Дональда Трампа получить контроль над Гренландией. Остров не продается, заявила она на саммите НАТО в Анкаре.
«Конечно, Гренландия не продается, мы четко заявили об этом с самого начала, — приводит слова Фредериксен агентство Ritzau. — Этого не произойдет. Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США. И я ожидаю, что все будут уважать наш суверенитет как королевства».
По словам главы датского правительства, у ее страны хорошее военное сотрудничество с США. «У нас хорошее сотрудничество с американцами в вопросах безопасности в Арктике. Мы хотели бы его расширить. У нас также есть рабочие группы, которые в настоящее время изучают именно этот вопрос. Но Гренландия не продается», — повторила Фредериксен.
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