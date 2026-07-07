20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российской армии предстоит занять еще два важных города — Краматорск и Славянск, после этого вся территория Донбасса будет освобождена. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому журналу Die Weltwoche.

Представитель Кремля отметил, что буквально пару дней назад российские военные сообщили о взятии очень важного города в Донбассе — Константиновки.

«А теперь предстоит занять еще два важных города — Краматорск и Славянск. После этого вся территория Донецкой Республики будет освобождена», — пояснил Песков.