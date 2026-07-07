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Нидерланды исчерпали возможности оказания прямой военной помощи Украине — Минобороны

13:00 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нидерланды исчерпали возможности дальнейшего оказания прямой военной помощи Украине. Об этом заявила министр обороны королевства Дилан Йешильгёз-Зегериус.

«У Нидерландов больше нет возможностей (оказывать Киеву помощь — прим. ТАСС), потому что мы уже сделали очень много», — заявила она в интервью агентству Bloomberg на полях саммита НАТО в Анкаре. По словам Йешильгёз, на этом фоне теперь нидерландские власти намерены призывать другие страны оказывать помощь Киеву.

Отвечая на вопрос о новых запросах Украины на поставки ракет для комплексов Patriot, министр вновь подчеркнула, что Нидерланды «достигли предела» своих возможностей.

Как напоминает Bloomberg, Нидерланды к настоящему моменту потратили 9,1 млрд евро на военную помощь Украине и планируют выделить на эти цели еще в совокупности 11,6 млрд. Кроме того, королевство обязалось предоставить 1 млрд евро в рамках инициативы PURL, предусматривающей закупку европейскими союзниками американского оружия для Украины.

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