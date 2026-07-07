НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд
12:32 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО реализует ряд инициатив по повышению своего ударного потенциала в сфере крылатых и баллистических ракет и 155-мм боеприпасов общей стоимостью $1,6 млрд. Об этом заявила заместитель генерального секретаря НАТО Радмила Шекеринская на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, организованном в рамках саммита НАТО.
«Достаточные ударные возможности для НАТО крайне важны, чтобы поддерживать потенциал сдерживания и обороны, и нам надо делать это быстрее, — сообщила она, не называя конкретные сроки реализации этих планов. — Союзники работают над рядом многонациональных инициатив по разработке экономически эффективных и инновационных решений для удовлетворения существующих, а также будущих оперативных потребностей. Одной из таких инициатив является проект высокоточных наземных ударных систем, в рамках которого шесть союзников объединились для разработки и поставки недорогих крылатых и баллистических ракет в больших масштабах».
Еще одна инициатива, как указала Шекеринская, «включает разработку прототипа универсального 155-мм боеприпаса НАТО» и реализацию «новых контрактов на закупку еще большего количества боеприпасов этого калибра».
«Наша принимающая страна, Турция, также обязалась закупить значительное количество крылатых ракет Atmaca большой дальности наземного базирования. В общей сложности эти инициативы оцениваются примерно в $1,6 млрд. Война на Украине показала нам, насколько современные конфликты требуют подобных ударных возможностей», — добавила замгенсека НАТО.
НОВОСТИ
- 12:20 07.07.2026
- Британия возглавит усилия Европы по разработке дальнобойных ракет — СМИ
- 12:15 07.07.2026
- Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая»
- 12:05 07.07.2026
- Запад игнорирует презентацию доклада РФ и Белоруссии по правам человека в ОБСЕ — Полянский
- 12:00 07.07.2026
- Свыше 16 млн россиян воспользовались «дачной амнистией» — Росреестр
- 11:32 07.07.2026
- США обсуждают с союзниками размещение в Европе производства и обслуживание ракет — Reuters
- 11:20 07.07.2026
- Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве БПЛА — Bloomberg
- 11:05 07.07.2026
- В США в результате стрельбы погибли 4 человека, в том числе полицейский и ребенок
- 11:00 07.07.2026
- В ЕС нет единства по вопросу о роли Турции в европейской безопасности — Euractiv
- 10:32 07.07.2026
- Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ
- 10:20 07.07.2026
- Средняя зарплата в РФ за 10 лет выросла почти в три раза — Росстат
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать