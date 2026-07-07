Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая»

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В Москве утвердили проект планировки территории транспортного узла «Кедровая». Его создадут на территории между Калужским шоссе и Станиславскими прудами (квартал № 31 района Троицк). По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в состав будущего транспортного узла включат строящуюся станцию Троицкой линии метро и остановочные пункты наземного городского транспорта. Общая площадь застройки составит более 350 тыс. квадратных метров.

«Рядом будут ярмарка с катком, многоуровневый паркинг, административно-деловые комплексы с гостиницей и подземными гаражами. В перспективе на территории транспортного узла создадут около шести тысяч рабочих мест», — отметил градоначальник.

Как сообщил глава города, для улучшения транспортной доступности планируется строительство и реконструкция около 2 км улично-дорожной сети. В частности, появятся новые улицы и съезд с Калужского шоссе на Центральную улицу Троицка. Также планируется установить дополнительные светофоры и благоустроить прилегающую территорию. Выполнение проекта позволит не только создать несколько тысяч рабочих мест, но и комфортные условия для пассажиров транспортного узла «Кедровая». На ней, как полагают эксперты пассажиры будут ежедневно совершать около 29 тыс. поездок.

Напомним, в рамках первого этапа создания Троицкой линии построено 11 станций. После завершения работ эта ветка протяженностью длиной более 43 км с 17 станциями окажется одним из самых протяженных радиусов московского метрополитена и самым большим за пределами Московской кольцевой автомобильной дороги. Сейчас на пяти строительных площадках будущих станций Троицкой линии московского метро ведут устройство котлованов. Завершить строительство на всех станциях второго этапа Троицкой линии метро планируется в 2029 году. На 2029 год запланировано завершение строительства электродепо «Троицкое», которое будет обслуживать поезда Троицкой линии метро. Сейчас момент подвижной состав обслуживает новое электродепо «Столбово», которое в дальнейшем будет обслуживать Сокольническую линию.