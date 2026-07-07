Запад игнорирует презентацию доклада РФ и Белоруссии по правам человека в ОБСЕ — Полянский

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Запада демонстративно проигнорировали приглашение на презентацию российско-белорусского доклада по правам человека, которая проходит 7 июля на площадке ОБСЕ в Вене. Об этом сообщил постпред РФ при ОБСЕ Дмитрий Полянский.

«Западные страны демонстративно проигнорировали распространенные нами в ОБСЕ приглашения на презентацию доклада, предпочтя следить за мероприятием инкогнито в режиме онлайн», — отметил он.