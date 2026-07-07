0
0
0
НОВОСТИ

Британия возглавит усилия Европы по разработке дальнобойных ракет — СМИ

12:20 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания будет вести общеевропейский проект по разработке дальнобойных ракет для снижения зависимости от США. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее информации, в проекте будут принимать участие Германия, Нидерланды, Франция и Украина. Ожидается, что о нем будет объявлено на полях саммита НАТО, который проходит в Анкаре 7–8 июля. Технические характеристики ракеты будут определены позднее.

Согласно изданию, проект получил новый импульс после сообщений о том, что администрация США может отказаться от планов поставок крылатых ракет Tomahawk в Германию. Как сообщило ранее издание Politico, Вашингтон опасается, что Россия может расценить передачу ФРГ Tomahawk как эскалацию.

The Daily Telegraph подчеркнула, что ведущую роль в разработке европейских дальнобойных ракет сыграют Великобритания и Германия, которые с прошлого года приступили к реализации проекта. В июле 2025 года правительство Соединенного Королевства сообщило, что Лондон и Берлин создадут новые ракеты с дальностью полета более 2 тыс. километров в следующем десятилетии. В то же время источники газеты предупредили, что на производство ракет может уйти несколько десятилетий.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 07.07.2026
НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд
0
40
12:15 07.07.2026
Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая»
0
98
12:05 07.07.2026
Запад игнорирует презентацию доклада РФ и Белоруссии по правам человека в ОБСЕ — Полянский
0
110
12:00 07.07.2026
Свыше 16 млн россиян воспользовались «дачной амнистией» — Росреестр
0
125
11:32 07.07.2026
США обсуждают с союзниками размещение в Европе производства и обслуживание ракет — Reuters
0
180
11:20 07.07.2026
Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве БПЛА — Bloomberg
0
209
11:05 07.07.2026
В США в результате стрельбы погибли 4 человека, в том числе полицейский и ребенок
0
197
11:00 07.07.2026
В ЕС нет единства по вопросу о роли Турции в европейской безопасности — Euractiv
0
218
10:32 07.07.2026
Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ
0
276
10:20 07.07.2026
Средняя зарплата в РФ за 10 лет выросла почти в три раза — Росстат
0
296

Возврат к списку