Британия возглавит усилия Европы по разработке дальнобойных ракет — СМИ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Великобритания будет вести общеевропейский проект по разработке дальнобойных ракет для снижения зависимости от США. Об этом сообщила газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

По ее информации, в проекте будут принимать участие Германия, Нидерланды, Франция и Украина. Ожидается, что о нем будет объявлено на полях саммита НАТО, который проходит в Анкаре 7–8 июля. Технические характеристики ракеты будут определены позднее.

Согласно изданию, проект получил новый импульс после сообщений о том, что администрация США может отказаться от планов поставок крылатых ракет Tomahawk в Германию. Как сообщило ранее издание Politico, Вашингтон опасается, что Россия может расценить передачу ФРГ Tomahawk как эскалацию.

The Daily Telegraph подчеркнула, что ведущую роль в разработке европейских дальнобойных ракет сыграют Великобритания и Германия, которые с прошлого года приступили к реализации проекта. В июле 2025 года правительство Соединенного Королевства сообщило, что Лондон и Берлин создадут новые ракеты с дальностью полета более 2 тыс. километров в следующем десятилетии. В то же время источники газеты предупредили, что на производство ракет может уйти несколько десятилетий.