Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ

10:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России: визы доступны только спортсменам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью „Спорт“, на национальные визы (по любым целям)», — говорится в сообщении.