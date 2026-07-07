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НОВОСТИ

Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ

10:32 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из России: визы доступны только спортсменам. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Словакии в России объявил о временном прекращении приема заявлений на шенгенские визы почти по всем целям поездки. Согласно официальному сообщению, в июле и августе 2026 года подать документы можно будет исключительно на шенгенскую визу с целью „Спорт“, на национальные визы (по любым целям)», — говорится в сообщении.

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