В США в результате стрельбы погибли 4 человека, в том числе полицейский и ребенок

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском городе Риттман (штат Огайо). Об этом сообщил телеканал АВС.

Стражи порядка приехали на вызов о стрельбе с жилом доме. В результате завязавшейся перестрелки с подозреваемым один полицейский был убит, еще четверо получили ранения. Подозреваемый был застрелен. В доме были обнаружены еще двое убитых, в том числе 13-летний ребенок.

По факту случившегося проводится расследование.