В США в результате стрельбы погибли 4 человека, в том числе полицейский и ребенок
11:05 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Четыре человека погибли в результате стрельбы в американском городе Риттман (штат Огайо). Об этом сообщил телеканал АВС.
Стражи порядка приехали на вызов о стрельбе с жилом доме. В результате завязавшейся перестрелки с подозреваемым один полицейский был убит, еще четверо получили ранения. Подозреваемый был застрелен. В доме были обнаружены еще двое убитых, в том числе 13-летний ребенок.
По факту случившегося проводится расследование.
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