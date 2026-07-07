0
0
59
НОВОСТИ

Свыше 16 млн россиян воспользовались «дачной амнистией» — Росреестр

12:00 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 16 млн россиян воспользовались механизмом «дачной амнистии» с 2006 года. Об этом сообщил в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский.

«Второй важнейший закон — о дачной амнистии. 16,5 млн наших граждан уже воспользовались этим механизмом (с 2006 года — прим. ТАСС)», — сказал Скуфинский.

Он добавил, что в прошлом году существенно упростили процедуру оформления хозяйственных построек. «Все больше наших граждан, оформляя „дачную амнистию“, пользуются порталом госуслуг. Если в 2020 году эта фигура была 15%, то сегодня 51% наших граждан обращаются на портал. Это удешевляет процедуру и ускоряет сроки», — объяснил руководитель Росреестра.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

12:32 07.07.2026
НАТО потратит на усиление ударного потенциала $1,6 млрд
0
40
12:20 07.07.2026
Британия возглавит усилия Европы по разработке дальнобойных ракет — СМИ
0
78
12:15 07.07.2026
Собянин утвердил проект планировки территории транспортного узла «Кедровая»
0
98
12:05 07.07.2026
Запад игнорирует презентацию доклада РФ и Белоруссии по правам человека в ОБСЕ — Полянский
0
110
11:32 07.07.2026
США обсуждают с союзниками размещение в Европе производства и обслуживание ракет — Reuters
0
180
11:20 07.07.2026
Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве БПЛА — Bloomberg
0
209
11:05 07.07.2026
В США в результате стрельбы погибли 4 человека, в том числе полицейский и ребенок
0
197
11:00 07.07.2026
В ЕС нет единства по вопросу о роли Турции в европейской безопасности — Euractiv
0
218
10:32 07.07.2026
Словакия временно остановила выдачу шенгенских виз туристам из РФ
0
276
10:20 07.07.2026
Средняя зарплата в РФ за 10 лет выросла почти в три раза — Росстат
0
296

Возврат к списку