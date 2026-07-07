Свыше 16 млн россиян воспользовались «дачной амнистией» — Росреестр
12:00 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Более 16 млн россиян воспользовались механизмом «дачной амнистии» с 2006 года. Об этом сообщил в ходе совещания с председателем правительства Михаилом Мишустиным руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
«Второй важнейший закон — о дачной амнистии. 16,5 млн наших граждан уже воспользовались этим механизмом (с 2006 года — прим. ТАСС)», — сказал Скуфинский.
Он добавил, что в прошлом году существенно упростили процедуру оформления хозяйственных построек. «Все больше наших граждан, оформляя „дачную амнистию“, пользуются порталом госуслуг. Если в 2020 году эта фигура была 15%, то сегодня 51% наших граждан обращаются на портал. Это удешевляет процедуру и ускоряет сроки», — объяснил руководитель Росреестра.
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