Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве БПЛА — Bloomberg

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Владимир Зеленский откладывает подписание соглашения с США о производстве дронов в надежде выбить более выгодные условия для Киева. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По словам неназванных украинских чиновников, Зеленский «хочет лучших условий от США», а также заставить американских официальных лиц «признать ценность сделки». Вашингтон в рамках соглашения хочет получить доступ к собственным украинским технологиям, сообщили собеседники агентства. Советник Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин в комментарии Bloomberg заявил, что Киев не пытается тормозить заключение сделки.

Президент США Дональд Трамп планирует встретиться с Зеленским 8 июля на полях саммита НАТО в Анкаре.