Средняя зарплата в РФ за 10 лет выросла почти в три раза — Росстат

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя заработная плата в России за десять лет увеличилась более чем на 72 тыс. рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.

Так, в апреле 2026 года средняя зарплата в РФ составила 109 052 рублей, в 2016-м того же месяца — 36 497 рублей, согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла на 72 555 рублей.

Ранее сообщалось, что самая высокая в России средняя заработная плата в апреле 2026 года на Чукотке, в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Москве и Ненецком АО.