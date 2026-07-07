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Средняя зарплата в РФ за 10 лет выросла почти в три раза — Росстат

10:20 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средняя заработная плата в России за десять лет увеличилась более чем на 72 тыс. рублей, выяснил ТАСС, изучив данные статистики.

Так, в апреле 2026 года средняя зарплата в РФ составила 109 052 рублей, в 2016-м того же месяца — 36 497 рублей, согласно материалам Росстата. Соответственно, сумма выросла на 72 555 рублей.

Ранее сообщалось, что самая высокая в России средняя заработная плата в апреле 2026 года на Чукотке, в Ямало-Ненецком АО, Магаданской области, Москве и Ненецком АО.

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