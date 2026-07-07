В ЕС нет единства по вопросу о роли Турции в европейской безопасности — Euractiv
11:00 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз не смог выработать единую позицию по вопросу о роли Турции в европейской системе безопасности на фоне подготовки к саммиту НАТО в Анкаре. Об этом сообщил портал Euractiv.
По его данным, часть европейских политиков выступают за более тесное сотрудничество с Анкарой в оборонной сфере, указывая на развитую военную промышленность Турции и вторую по численности армию в НАТО после США. В частности, глава евродипломатии ЕС Кая Каллас ранее называла Турцию важным участником европейской безопасности.
В то же время другие представители ЕС призывают учитывать разногласия с Анкарой по вопросам внешней политики и региональной безопасности. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, как отмечает Euractiv, заявляла, что интеграция стран Западных Балкан в Евросоюз поможет ограничить влияние Турции в регионе.
Как пишет портал, Турция по-прежнему не участвует в европейских оборонных инициативах, включая программу кредитования SAFE, поскольку этому препятствуют Греция и Кипр. Афины и Никосия связывают свою позицию с территориальными спорами в Эгейском море и продолжающимся присутствием турецких войск на севере Кипра.
При этом аналитики, опрошенные Euractiv, считают, что европейским странам будет сложно отказаться от сотрудничества с Турцией в условиях роста расходов на оборону и необходимости укрепления военного потенциала. В то же время, по их мнению, углубление такого взаимодействия будет зависеть от готовности сторон преодолеть существующие политические разногласия.
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