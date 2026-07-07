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Буданов* назвал «огромной проблемой» удары ВС РФ по АЗС в прифронтовых регионах

09:20 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) назвал «огромной проблемой» удары ВС России по АЗС в прифронтовых регионах.

«Интенсифицировали они [ВС РФ] удары по АЗС и так далее, прежде всего в прифронтовых регионах — это огромная проблема», — сказал он в интервью агентству РБК-Украина. В продолжение темы журналист задал вопрос, ожидает ли Украину топливный кризис, но Буданов ушел от ответа.

Ранее украинское издание NV со ссылкой на экс-министра инфраструктуры Андрея Пивоварского сообщило, что более 150 автозаправочных комплексов сгорели на Украине за два месяца. Как отметил бывший украинский премьер (2010-2014) Николай Азаров, в стране начинается топливный кризис по вине Владимира Зеленского.

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