Саммит НАТО заявит, что Ормузский пролив должен быть открыт для всех стран блока — Рютте
10:20 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидеры НАТО объявят на саммите в Анкаре, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, и что Ормузский пролив должен быть свободным для навигации особенно для всех 32 стран блока. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте журналистам по прибытии на саммит НАТО.
«Я также ожидаю, что лидеры обсудят Иран. НАТО подтвердит, что Иран никогда не должен получить ядерные возможности, и про принцип свободы навигации в Ормузском проливе. Он должен быть полностью открыт — это ключевой пункт для всех 32 стран НАТО», — сказал Рютте.
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