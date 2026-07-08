КСИР заявил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте
09:32 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.
«В качестве первоначального ответа на эту агрессию военно-морские и воздушно-космические силы КСИР в ходе совместной операции [с применением] ракет и беспилотников нанесли удары по 85 важным военным объектам США в порту Салман, зоне Пятого флота [ВМС США] в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте», — указывается в документе.
НОВОСТИ
- 09:20 08.07.2026
- Целями ударов США в Иране стали системы ПВО, склады ракет и пункты запуска БПЛА — Axios
- 09:05 08.07.2026
- Один человек погиб из-за атаки БПЛА на Саратовскую область, есть пострадавшие
- 09:00 08.07.2026
- Силы ПВО за ночь перехватили 415 украинских БПЛА над регионами РФ
- 22:40 07.07.2026
- США вернули запрет на операции с иранской нефтью
- 21:25 07.07.2026
- Марин Ле Пен: Я буду участвовать в президентских выборах
- 20:15 07.07.2026
- Премьер Дании: Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США
- 20:00 07.07.2026
- Для полного освобождения ДНР нужно занять еще два города - Песков
- 19:45 07.07.2026
- Песков указал, каким образом Зеленский может остановить конфликт
- 19:30 07.07.2026
- Инициатором третьей мировой войны Россия не будет - Песков
- 19:29 07.07.2026
- НАФИ: Сбер чаще других банков ассоциируется у россиян с семейным обслуживанием
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать