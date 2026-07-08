КСИР заявил об ударах по 85 военным объектам США в Бахрейне и Кувейте

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военно-морские и Воздушно-космические силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) нанесли удары по 85 американским военным объектам в Бахрейне и Кувейте в ответ на атаки США на иранскую территорию. Об этом говорится в заявлении КСИР, которое приводит агентство Fars.

«В качестве первоначального ответа на эту агрессию военно-морские и воздушно-космические силы КСИР в ходе совместной операции [с применением] ракет и беспилотников нанесли удары по 85 важным военным объектам США в порту Салман, зоне Пятого флота [ВМС США] в Бахрейне и на авиабазе Али ас-Салем в Кувейте», — указывается в документе.