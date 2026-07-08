Целями ударов США в Иране стали системы ПВО, склады ракет и пункты запуска БПЛА — Axios
09:20 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Системы противовоздушной обороны, береговые системы обнаружения, склады ракет, пункты запуска БПЛА и объекты портовой инфраструктуры стали целями американских ударов по территории Ирана. Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники в администрации США.
По его данным, американские ВС нанесли удары по территории Ирана в районе Ормузского пролива. Ударам подверглись иранские системы ПВО, береговые системы обнаружения, зенитные ракеты, места хранения противокорабельных крылатых ракет, пункты запуска беспилотников и объекты портовой инфраструктуры, пишет Axios.
Ранее Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) сообщило, что американские военные приступили к нанесению серии мощных ударов по Ирану в ответ на якобы произошедшие атаки исламской республики против трех судов в Ормузском проливе.
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