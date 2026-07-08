Мэр Москвы: Программа КРТ становится катализатором возрождения целых районов

10:06

Программа комплексного развития территорий (КРТ) в Москве позволяет вместо заброшенных пространств и пустырей создавать современную привлекательную городскую среду. По словам мэра столицы, это соответствует целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

По словам главы города, программа помогает сохранить промышленный потенциала мегаполиса. : "На месте прекративших работу старых заводских цехов появляются объекты для различных видов производств и научно-исследовательской деятельности", — подчеркнул мэр.

Как говорит Собянин, программа КРТ стартовала с реорганизации участка в бывшей промзоне Октябрьское Поле в районе Щукино, где все работы уже завершились. «Сейчас в Москве в стадии проработки и реализации находятся более 470 проектов КРТ общей площадью свыше 4,7 тыс. гектаров. Планируется построить около 73,7 млн квадратных метров недвижимости», — отмечает мэр.

Например, на улице Маршала Прошлякова в районе Строгино планируют построить жилые дома, образовательный и спортивный комплексы, гостиницу и технопарк. Неподалеку от деревни Шельбутово во Внукове, кроме жилья по программе реновации, планируют возвести образовательный комплекс, гостиницу, логистический, общественно-деловой и культурно-досуговый центры.

Также активно развиваются площадки бывшей промзоны «Южный порт». Там уже введен в эксплуатацию общественный комплекс, который будет частью административно-лабораторного комплекса.

При выполнении проектов КРТ предполагается создать более 40 технопарков. Например, в Отрадном появится промышленный парк формата light industrial. Он будет первым подобным проектом в России, где предусмотрена система автомобильных рамп, позволяющая грузовому транспорту подъезжать к зонам разгрузки на каждом из четырех этажей здания.

А в прошлом году программа вышла на новый уровень и теперь в нее вовлекаются территории ветхой жилой застройки.