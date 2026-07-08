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Премьер Дании после слов Трампа о Гренландии заявила о готовности защищать остров

10:32 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности защищать территорию королевства, в том числе входящую в его состав Гренландию, от любого военного нападения.

«Мы готовы защищать каждый дюйм НАТО, включая нашу собственную территорию», — сказала Фредериксен журналистам, отвечая на вопрос, готова ли Дания защищать территорию государства в случае вооруженного нападения.

Задававший вопрос журналист при этом не называл конкретную страну. Он лишь уточнил у Фредериксен, готов ли Копенгаген обороняться как от «врага, так и от бывшего союзника». «Конечно, мы будем защищать Датское королевство», — ответила премьер.

Накануне американский президент Дональд Трамп по прибытии на саммит лидеров НАТО в Анкаре вновь заявил, что хотел бы, чтобы США заполучили контроль над Гренландией. Комментируя слова Трампа, Фредериксен отметила, что «Гренландия, конечно, не продается». Она выразила надежду на то, что все, в том числе союзники Копенгагена, «будут уважать право народа Гренландии на самоопределение».

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