Ле Пен отбудет наказание по окончании президентского срока, если победит до решения суда

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен может отбыть наказание в виде одного года лишения свободы с электронным браслетом уже после завершения президентского мандата, если сможет одержать победу на выборах президента в 2027 году, а Кассационный суд не успеет рассмотреть ее жалобу. Об этом заявила генеральный прокурор Апелляционного суда Парижа Мари-Сюзанн Ле Кео в эфире телеканала TF1.

«Решение Апелляционного суда, если кассационная жалоба будет отклонена, с этого момента станет подлежащим исполнению и будет исполнено. Однако в течение президентского срока оно будет приостановлено в силу президентского иммунитета и сможет быть приведено в исполнение только по истечении этого президентского срока», — заявила генпрокурор, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать возможный сценарий, при котором Кассационный суд не успеет рассмотреть жалобу Ле Пен до окончания выборов в 2027 году.

При этом Кео подчеркнула, что до этого момента Ле Пен будет формально считаться невиновной и сможет начать предвыборную кампанию без ограничений на перемещения, которые накладывает электронный браслет. Если же решение будет вынесено до начала выборов, то прокурор намерена передать его компетентному судье по исполнению наказаний, который установит порядок отбытия политиком «той части наказания, по которой не предусмотрена отсрочка».

Во вторник Апелляционный суд Парижа снизил Ле Пен срок запрета на участие в выборах до 15 месяцев, что фактически означает отмену этого ограничения. Кроме того, суд снизил до трех лет срок тюремного заключения по делу о парламентских ассистентах. Два года даны условно, в течение еще одного года Ле Пен предписано носить электронный браслет.

Сама Ле Пен по итогам партийного совещания объявила, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году. Она также сообщила, что подаст кассационную жалобу на решение Апелляционного суда Парижа. В свою очередь генеральный прокурор Апелляционного суда Парижа Мари-Сюзанн Ле Кео заявила, что прокуратура также может обжаловать решение о смягчении приговора лидеру парламентской фракции «Национального объединения».

Первый тур президентских выборов во Франции запланирован на 18 апреля 2027 года. Если в первом туре ни один из претендентов на пост главы государства не наберет более 50% голосов, два кандидата, набравшие наибольшее количество голосов, примут участие во втором туре голосования 2 мая. Действующий президент Франции Эмманюэль Макрон по истечении своего второго президентского срока не сможет в 2027 году баллотироваться на пост главы государства из-за ограничений, прописанных в конституции.