США нанесли удар по школе в Иране, проигнорировав предупреждения об устаревших данных — ТВ

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военное руководство США одобрило нанесение ударов в феврале по ряду целей в Иране, включая школу для девочек в городе Минаб, проигнорировав предупреждение о том, что разведданные сильно устарели. Об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники.

Согласно их данным, в системе планирования ударов отображались уведомления о том, что используемые разведданные основываются на полученной более 10 лет назад информации и требуют повторной проверки. Однако командование все равно одобрило добавление объектов из устаревшего списка в число целей для ударов, указывает CNN.

По словам одного из источников телекомпании, американские военные «в течение нескольких дней [после удара по школе] установили причину» случившегося, но тем не менее до сих пор не опубликовали итоги расследования.