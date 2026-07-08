Один человек погиб из-за атаки БПЛА на Саратовскую область, есть пострадавшие

09:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинские беспилотники атаковали Саратовскую область, один человек погиб. Кроме того, есть пострадавшие, сообщил в «Максе» губернатор Роман Бусаргин.

«В результате атаки вражеских БПЛА есть повреждения объектов гражданской инфраструктуры. Есть пострадавшие, всем им оказывается необходимая медпомощь. Один человек погиб. Глубочайшие соболезнования родным и близким. Семье будет оказана необходимая поддержка», — проинформировал он.

Как сообщил мэр Саратова Игорь Молчанов, в результате атаки беспилотников повреждены окна в нескольких объектах гражданской инфраструктуры в областном центре. Администрация города организовала работу по оценке ущерба и оказанию помощи гражданам.

«Сейчас на местах работают специалисты администрации, проводится обход объектов. Всем будет оказана необходимая помощь. Также организован прием заявлений на оказание материальной помощи», — добавил Молчанов в своем телеграм-канале.

Для жителей открыта круглосуточная горячая линия по номеру 96-07-70.