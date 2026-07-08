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НОВОСТИ

Силы ПВО за ночь перехватили 415 украинских БПЛА над регионами РФ

09:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства ПВО РФ за ночь перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотников над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение ночи в период с 20:00 мск 7 июля до 08:00 мск 8 июля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, республик Крым и Татарстан и над акваториями Азовского и Черного морей», — говорится в сообщении.

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