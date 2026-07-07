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НОВОСТИ

Марин Ле Пен: Я буду участвовать в президентских выборах

21:25 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила по итогам партийного совещания, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.

«Я буду участвовать в президентских выборах», — сказала она в эфире телеканала TF1.

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