Марин Ле Пен: Я буду участвовать в президентских выборах
21:25 07.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Лидер парламентской фракции «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила по итогам партийного совещания, что примет участие в президентских выборах во Франции в 2027 году.
«Я буду участвовать в президентских выборах», — сказала она в эфире телеканала TF1.
НОВОСТИ
- 22:40 07.07.2026
- США вернули запрет на операции с иранской нефтью
- 20:15 07.07.2026
- Премьер Дании: Гренландия очень четко заявила, что не хочет быть частью США
- 20:00 07.07.2026
- Для полного освобождения ДНР нужно занять еще два города - Песков
- 19:45 07.07.2026
- Песков указал, каким образом Зеленский может остановить конфликт
- 19:30 07.07.2026
- Инициатором третьей мировой войны Россия не будет - Песков
- 19:29 07.07.2026
- НАФИ: Сбер чаще других банков ассоциируется у россиян с семейным обслуживанием
- 19:15 07.07.2026
- Песков рассказал, чем Трамп отличается от европейских коллег
- 18:50 07.07.2026
- Спортивный директор МОК: Мы стараемся, чтобы все спортсмены могли участвовать в отборе на Олимпиаду
- 18:10 07.07.2026
- Исполком МОК отменил на время решение о приостановке членства ОКР
- 17:40 07.07.2026
- Разногласия о принадлежности Гренландии ухудшают отношения США и НАТО — Трамп
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать