США вернули запрет на операции с иранской нефтью

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министерство финансов США прекратило действие выданной в июне генеральной лицензии, которая ослабила американские санкции против нефтяного сектора Ирана до 21 августа, и запретило новые операции в этой сфере.

Минфин США подчеркнул, что с 7 июля генеральная лицензия от 21 июня, которая приостановила применение односторонних американских санкций против иранского нефтяного сектора на период по 21 августа текущего года, «отменяется и полностью замещается» новым документом. Согласно ему, с 7 июля не разрешаются «какие-либо новые транзакции», касающиеся нефтяного сектора Ирана, включая закупку и погрузку продукции. Новая генеральная лицензия предписывает до 17 июля завершить все операции, разрешенные первоначальным документом.