На саммите НАТО будут даны обязательства далее поддерживать Украину — Рютте
10:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Участники саммита НАТО в Анкаре дадут обязательства далее поддерживать Украину. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил журналистам перед началом второго дня встречи.
«Ожидаю, что сегодня союзники вновь заявят о твердом намерении далее оказывать Украине поддержку», — сказал он.
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