На саммите НАТО будут даны обязательства далее поддерживать Украину — Рютте

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита НАТО в Анкаре дадут обязательства далее поддерживать Украину. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил журналистам перед началом второго дня встречи.

«Ожидаю, что сегодня союзники вновь заявят о твердом намерении далее оказывать Украине поддержку», — сказал он.