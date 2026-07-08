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На саммите НАТО будут даны обязательства далее поддерживать Украину — Рютте

10:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Участники саммита НАТО в Анкаре дадут обязательства далее поддерживать Украину. Об этом генсек альянса Марк Рютте заявил журналистам перед началом второго дня встречи.

«Ожидаю, что сегодня союзники вновь заявят о твердом намерении далее оказывать Украине поддержку», — сказал он.

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