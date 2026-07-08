Украина получит от Швеции 32 истребителя Gripen, подтвердил премьер Швеции
11:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Швеция передаст Украине 16 истребителей Gripen C/D как военную помощь и поставит 16 Gripen Е в рамках контракта. Это подтвердил премьер-министр королевства Ульф Кристерссон перед саммитом НАТО в Анкаре.
«В настоящее время Украина закупила последнее поколение истребителей Gripen Е. Мы подписали договор о 16 истребителях. В то же время мы передаем такое же количество уже имеющихся истребителей, так что всего мы поставим 32 самолета, хотя и в разное время», — сказал он.
По словам Кристерссона, продолжение поддержки Украины — «главный приоритет» Швеции. «Они способны продолжать борьбу благодаря нашей помощи, и это необходимо продолжить. Прямо сейчас ряд стран продолжает поставку помощи, необходимо, чтобы другие страны усилили поддержку», — добавил он.
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