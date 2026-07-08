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Плененный в Константиновке солдат ВСУ рассказал об обучении финнами в Польше

11:20 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинских солдат в Польше готовят финские инструкторы, рассказал взятый в плен в Константиновке офицер ВСУ Александр Головко. Видео его рассказа предоставлено Минобороны РФ.

«Был остановлен патрулем. Сотрудниками полиции, с которыми вместе были представители ТЦК (территориальных центров комплектования, аналог военкомата — прим. ТАСС). У кого был заграничный паспорт, нас отправили учиться на территорию Польши на два месяца. Поляки предоставляли жилье и еду, а обучали нас финны», — сказал он.

После двухмесячных курсов Головко получил звание младшего лейтенанта и был отправлен в Константиновку, где работал с системой РЭБ.

Перед началом операции по освобождению Константиновки Головко получил ранение, подорвавшись на растяжке. Когда российские военнослужащие вошли на позицию, он уже был ранен и делал себе перевязку. Они оказали помощь и предупредили, что при нормальном поведении с ним все будет в порядке.

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