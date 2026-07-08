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НОВОСТИ

Трамп заявил Рютте, что разочарован в НАТО

12:05 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что разочарован в НАТО, и отметил, что Вашингтон платит непомерно большие суммы для обеспечения безопасности союзников по альянсу.

«<…> Я очень разочарован в НАТО, мы платим слишком много, на миллиарды и миллиарды долларов больше, и это нечестно. Мы защищаем их. Мы защищаем их, но они ничего для нас не делают», — сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре.

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