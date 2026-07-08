Мадьяр подтвердил на саммите НАТО, что Венгрия не будет поставлять оружие на Украину

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новое правительство Венгрии продолжит оказывать гуманитарную помощь Украине, но не будет поставлять ей вооружения. Об этом заявил венгерский премьер-министр Петер Мадьяр, участвующий в саммите НАТО в Анкаре.

«Мы продолжаем оказывать гуманитарную помощь Украине. Но, как я уже много раз говорил, Венгрия не будет поставлять Украине оружие», — сказал он журналистам перед началом заседания лидеров стран Североатлантического альянса.

Излагая позицию нового правительства Венгрии по поводу украинского конфликта, Мадьяр утверждал, что «Украина является жертвой, а Россия — жестоким агрессором». «Украина имеет право защищать свою территорию и территориальную целостность», — добавил венгерский премьер.