Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 400 военнослужащих в зоне СВО
13:32 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
ВСУ потеряли за сутки порядка 1 400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, следует из сводки Минобороны РФ.
Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 200 человек, от действий группировок «Запад» — более 220, «Южная» — свыше 165, «Центр» — более 360, на направлении «Восток» — свыше 455 и «Днепр» — до 50 военнослужащих.
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