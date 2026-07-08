Потери ВСУ за сутки составили порядка 1 400 военнослужащих в зоне СВО

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВСУ потеряли за сутки порядка 1 400 военнослужащих в результате действий российских группировок войск в зоне СВО, следует из сводки Минобороны РФ.

Согласно данным ведомства, в зоне ответственности группировки войск «Север» противник потерял до 200 человек, от действий группировок «Запад» — более 220, «Южная» — свыше 165, «Центр» — более 360, на направлении «Восток» — свыше 455 и «Днепр» — до 50 военнослужащих.