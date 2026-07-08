Украина договорилась о совместном производстве беспилотников с Германией — МИД
14:00 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига и министр обороны Германии Борис Писториус подписали соглашение о совместном производстве беспилотных летательных аппаратов BARS. Об этом МИД Украины сообщил в своем телеграм-канале.
«Договоренность заключена по результатам совместной работы Министерства обороны Украины и Министерства обороны Германии в рамках инициативы Build with Ukraine. Немецкая сторона профинансирует производство БПЛА в рамках первого этапа проекта, а вся изготовленная продукция поступит в Силы обороны Украины», — говорится в сообщении.
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