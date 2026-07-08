Размещение ЯО не обезопасит Прибалтику, а заставит РФ принимать контрмеры — Песков

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Желание стран Прибалтики, в том числе Литвы, разместить на своей территории ядерное оружие нисколько не обезопасит регион. Напротив, оно вынудит Россию принимать контрмеры для обеспечения собственной безопасности, заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«В отличие от ожиданий этих стран, которые принимают такое решение, это не добавит им безопасности, — прокомментировал он решение Вильнюса открыть процедуру для разрешения размещения ЯО. — Наоборот, это существенно повысит уровень опасности для них, потому что в отношении таких стран будут приниматься контрмеры, с тем чтобы мы могли обеспечить наши интересы».