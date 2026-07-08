Трамп заявил, что больше не желает вести переговоры с Ираном

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил, что больше не намерен вести переговоры с Ираном, и оскорбил иранское руководство.

«Я больше не хочу вести с ними переговоры, они отбросы», — сказал американский лидер на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на полях саммита альянса в Анкаре, назвав руководство Ирана злобными и агрессивными людьми.