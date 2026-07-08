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Цена Brent на бирже ICE вновь поднялась выше $78 за баррель

12:20 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в сентябре на лондонской бирже ICE превысила $78 за баррель впервые с 23 июня текущего года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 11:17 мск, стоимость Brent поднималась на 4,42%, до $77,44 за баррель, превышая $77 за баррель впервые с 23 июня. К 11:21 мск стоимость Brent ускорила рост и торговалась на уровне $77,68 за баррель (+4,75%).

По состоянию на 11:25 мск, Brent поднялась выше $78 за баррель также впервые с 23 июня, торгуясь на уровне $78,16 за баррель (+5,39%). В то же время стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в августе росла на 5,42%, до $74,26 за баррель.

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