Песков назвал возвращение прав РФ на международных турнирах большим достижением

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение Международным олимпийским комитетом (МОК) законных прав России на международных соревнованиях — это большое достижение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно — это большие достижения, там [в Минспорта] работает целая команда переговорщиков с МОК. Это очень сложная, напряженная работа. Мы видим результаты, результаты по отдельным федерациям международным. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей», — указал Песков.