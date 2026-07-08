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НОВОСТИ

Песков назвал возвращение прав РФ на международных турнирах большим достижением

14:32 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возвращение Международным олимпийским комитетом (МОК) законных прав России на международных соревнованиях — это большое достижение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно — это большие достижения, там [в Минспорта] работает целая команда переговорщиков с МОК. Это очень сложная, напряженная работа. Мы видим результаты, результаты по отдельным федерациям международным. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей», — указал Песков.

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