Песков назвал возвращение прав РФ на международных турнирах большим достижением
14:32 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Возвращение Международным олимпийским комитетом (МОК) законных прав России на международных соревнованиях — это большое достижение. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безусловно — это большие достижения, там [в Минспорта] работает целая команда переговорщиков с МОК. Это очень сложная, напряженная работа. Мы видим результаты, результаты по отдельным федерациям международным. Тоже в этом задействовано очень большое количество людей», — указал Песков.
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