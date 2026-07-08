Все мирные куряне возвращены из украинского плена — Лантратова

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все гражданские жители Курской области, находившиеся в плену на Украине, были освобождены. При этом остаются пропавшие без вести после вторжения ВСУ, их сейчас разыскивают, рассказала журналистам уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова.

«Курских мирных жителей в плену на территории на Украине — нет, мы всех забрали. Но есть без вести пропавшие, которых мы разыскиваем», — сказала она.