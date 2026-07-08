0
0
131
НОВОСТИ

Трамп заявил союзникам по НАТО, что хочет сохранить США в альянсе — Reuters

16:12 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО о своем желании сохранить Соединенные Штаты в составе альянсе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.

По его словам, на закрытой встрече в Анкаре американский лидер также заявил, что США готовы продолжать продавать оружие своим союзникам независимо от того, как оно будет использоваться.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:00 08.07.2026
США передадут Украине лицензию на производство систем Patriot — Трамп
0
34
16:32 08.07.2026
ГД разрешила «Почте России» доставлять платежные документы за ЖКУ через «Госуслуги»
0
106
16:24 08.07.2026
Сбер: Почти 40% предпринимателей из малого и микробизнеса считают свой бизнес семейным
0
116
16:00 08.07.2026
ГД ужесточила требования к трудовым мигрантам для работы в России
0
189
15:32 08.07.2026
Все мирные куряне возвращены из украинского плена — Лантратова
0
213
15:12 08.07.2026
В Киеве после взрывов начался мощный пожар
0
295
15:00 08.07.2026
ВС РФ ударили «Геранями» по локомотивам ВСУ в Запорожской области
0
284
14:32 08.07.2026
Песков назвал возвращение прав РФ на международных турнирах большим достижением
0
291
14:12 08.07.2026
Размещение ЯО не обезопасит Прибалтику, а заставит РФ принимать контрмеры — Песков
0
325
14:00 08.07.2026
Украина договорилась о совместном производстве беспилотников с Германией — МИД
0
343

Возврат к списку