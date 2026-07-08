Трамп заявил союзникам по НАТО, что хочет сохранить США в альянсе — Reuters
16:12 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Дональд Трамп заявил союзникам по НАТО о своем желании сохранить Соединенные Штаты в составе альянсе. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник.
По его словам, на закрытой встрече в Анкаре американский лидер также заявил, что США готовы продолжать продавать оружие своим союзникам независимо от того, как оно будет использоваться.
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