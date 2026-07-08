В Киеве после взрывов начался мощный пожар

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мощный пожар начался в Киеве после серии взрывов в украинской столице. Об этом сообщило издание «Страна».

На опубликованных изданием кадрах виден сильный пожар, над городом поднимается густой столб дыма. Что именно горит, не уточняется.

В Киеве за последние два часа несколько раз объявлялась воздушная тревога, сообщалось о взрывах в городе. Мэр столицы Виталий Кличко также информировал о взрыве рядом с газораспределительной станцией в Деснянском районе. Сейчас в Киеве продолжают звучать сирены воздушной тревоги.