В Киеве после взрывов начался мощный пожар
15:12 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мощный пожар начался в Киеве после серии взрывов в украинской столице. Об этом сообщило издание «Страна».
На опубликованных изданием кадрах виден сильный пожар, над городом поднимается густой столб дыма. Что именно горит, не уточняется.
В Киеве за последние два часа несколько раз объявлялась воздушная тревога, сообщалось о взрывах в городе. Мэр столицы Виталий Кличко также информировал о взрыве рядом с газораспределительной станцией в Деснянском районе. Сейчас в Киеве продолжают звучать сирены воздушной тревоги.
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