Страны НАТО обязуются выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году — заявление
17:12 08.07.2026 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Страны НАТО выделят Украине 70 млрд евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре.
«На 2026 год страны НАТО обязуются выделить 70 млрд евро на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по крайней мере на эквивалентном уровне в 2027 году», — отмечается в документе.
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