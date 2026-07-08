Страны НАТО обязуются выделить Украине 70 млрд евро в 2026 году — заявление

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны НАТО выделят Украине 70 млрд евро в 2026 году, а также обязуются поддерживать страну на эквивалентном уровне в 2027 году. Об этом говорится в итоговой декларации саммита НАТО в Анкаре.

«На 2026 год страны НАТО обязуются выделить 70 млрд евро на военную технику, помощь и программы обучения для Украины и поддерживают свои суверенные обязательства по поддержке по крайней мере на эквивалентном уровне в 2027 году», — отмечается в документе.